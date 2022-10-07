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Росіяни вперше атакували Запоріжжя дронами-камікадзе: в ОВА розповіли про постраждалого

Фото: Росіяни атакували Запоріжжя дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росіяни у ніч на 7 жовтня завдали удару по двох районах Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога постраждав цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо, це були БПЛА Shahed-136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів", - зазначив посадовець.

Старух вказав, що внаслідок російського обстрілу постраждав один чоловік, його госпіталізували. Також зазнали руйнувань об'єкти інфраструктури.

Глава ОВА розповів, що ворог застосовує усе наявне озброєння проти цивільних, а саме:

  • ракети;
  • РСЗВ;
  • артилерію;
  • тепер ще й дрони-камікадзе.

"Будьте уважні. Не можна чіпати рештки боєприпасів. Не треба фотографувати, знімати відео та поширювати інформацію щодо атак. Довіряйте офіційним джерелам. Дотримуватись заходів безпеки. Убезпечте себе та своїх близьких", - додав очільник області.

Нагадаємо, Збройні сили України збили шість ворожих дронів-камікадзе над Одеською та Миколаївською областями.

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ЗапоріжжяВійна Росії проти України