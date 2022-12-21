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У Кривому Розі та Очакові повідомили про вибухи

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Кривий Ріг, Очаків, Середа 21 грудня 2022 12:50
У Кривому Розі та Очакові повідомили про вибухи Фото: в Кривому Розі та Очакові повідомили про вибухи (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Кривому Розі сьогодні, 21 грудня повідомили про звуки вибухів. Також їх чули і в Очакові Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Кривий Ріг - вибухи", - пишуть у мережі та додають, що чули характерний звук до 5 разів.

Не виключено, що вибухи в Кривому Розі можуть бути пов'язані з навчаннями.

"Місцеві канали повідомляють, що вибухи пов'язані з навчаннями", - публікують в мережі.

Тим часом в Очакові місцеві пабліки пишуть про ворожий обстріл з РСЗВ. Це підтвердили і в поліції.

"Знову обстріл м.Очаків з РСЗВ, пошкоджено два жилих будинки. Попередньо без потерпілих", - повідомив начальник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет.

Нагадаємо, що зараз по всій Україні оголошена повітряна тривога через активність російської авіації.

Все що відомо про ситуацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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