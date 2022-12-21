У Кривому Розі та Очакові повідомили про вибухи
У Кривому Розі сьогодні, 21 грудня повідомили про звуки вибухів. Також їх чули і в Очакові Миколаївської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Кривий Ріг - вибухи", - пишуть у мережі та додають, що чули характерний звук до 5 разів.
Не виключено, що вибухи в Кривому Розі можуть бути пов'язані з навчаннями.
"Місцеві канали повідомляють, що вибухи пов'язані з навчаннями", - публікують в мережі.
Тим часом в Очакові місцеві пабліки пишуть про ворожий обстріл з РСЗВ. Це підтвердили і в поліції.
"Знову обстріл м.Очаків з РСЗВ, пошкоджено два жилих будинки. Попередньо без потерпілих", - повідомив начальник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет.
Нагадаємо, що зараз по всій Україні оголошена повітряна тривога через активність російської авіації.
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