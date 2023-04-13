Росіяни вночі вдарили по Слов'янську з С-300 (фото, відео)

"Ворог вдарив по місту двома ракетами С-300", - сказав Лях.

За його словами, одна з ракет влучила у подвір’я школи №8. Окрім навчального закладу, постраждали багатоповерхові будинки поруч. Вибиті вікна, двері, пошкоджено балкони.

"Друга ракета влучила біля міськводоканалу. Постраждали декілька приватних будинків. На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв", - повідомив Лях.

Фото: росіяни вночі вдарили по Слов'янську з С-300 (t.me/slv_vca)

Нагадаємо, що цієї ночі жителі Слов'янська чули потужні вибухи в місті.

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