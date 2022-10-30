Россияне ночью ударили по Никополю артиллерией: повреждены дома и предприятие
Российские войска в ночь на 30 октября обстреляли Никополь (Днепропетровская область) из тяжелой артиллерии. В результате атак оккупантов есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
Вражеские снаряды повредили в Никополе 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.
Также в результате обстрела произошел пожар на территории местного предприятия по вывозу бытовых отходов. Спасатели потушили пламя, однако серьезно повреждены автомобили предприятия.
По предварительным данным, в результате ударов оккупантов никто не пострадал.
Фото: оккупанты 30 октября обстреляли Никополь (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, 25 октября оккупанты атаковали Никопольский район "Градами" и иранскими дронами-камикадзе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.