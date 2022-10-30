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Россияне ночью ударили по Никополю артиллерией: повреждены дома и предприятие

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Никополь, Воскресенье 30 октября 2022 08:23
Россияне ночью ударили по Никополю артиллерией: повреждены дома и предприятие Фото: россияне ударили по Никополю из артиллерии 30 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 30 октября обстреляли Никополь (Днепропетровская область) из тяжелой артиллерии. В результате атак оккупантов есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Вражеские снаряды повредили в Никополе 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.

Также в результате обстрела произошел пожар на территории местного предприятия по вывозу бытовых отходов. Спасатели потушили пламя, однако серьезно повреждены автомобили предприятия.

По предварительным данным, в результате ударов оккупантов никто не пострадал.

Фото: оккупанты 30 октября обстреляли Никополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, 25 октября оккупанты атаковали Никопольский район "Градами" и иранскими дронами-камикадзе.

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