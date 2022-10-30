Россияне ночью ударили по Никополю артиллерией: повреждены дома и предприятие

Фото: россияне ударили по Никополю из артиллерии 30 октября (Getty Images)

Российские войска в ночь на 30 октября обстреляли Никополь (Днепропетровская область) из тяжелой артиллерии. В результате атак оккупантов есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Вражеские снаряды повредили в Никополе 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. Также в результате обстрела произошел пожар на территории местного предприятия по вывозу бытовых отходов. Спасатели потушили пламя, однако серьезно повреждены автомобили предприятия. По предварительным данным, в результате ударов оккупантов никто не пострадал. Фото: оккупанты 30 октября обстреляли Никополь (t.me/dnipropetrovskaODA)