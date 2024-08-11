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Росіяни вночі вдарили по Київській області, попередньо, ракетою з КНДР, - Зеленський

Київ, Неділя 11 серпня 2024 12:18
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Росіяни вночі вдарили по Київській області, попередньо, ракетою з КНДР, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки РФ по Київській області в ніч на 11 серпня, окупанти застосували, попередньо, ракету з КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

"Цієї ночі в Київській області через російський удар, на жаль, загинули батько і маленький син - чотири роки було дитині. Мої співчуття рідним і близьким. Ще троє людей постраждали, серед них дитина - 12 років хлопчику", - сказав він.

За попередньою інформацією, як зазначив президент, росіяни застосували північнокорейську ракету.

"Це був черговий свідомий терористичний удар проти України. Піротехніки продовжують працювати, щоб встановити точні дані щодо цієї ракети", - зазначив Зеленський.

Обстріл Київської області

У ніч на 11 серпня російські війська обстріляли Київську область. Тривога за ніч оголошувалась кілька разів.

Пізніше стало відомо, що у Броварському районі уламки ракети впали на приватні житлові будинки. У результаті, на Київщині загинули 35-річний чоловік та його 4-річний син.

Також троє людей отримали поранення.

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