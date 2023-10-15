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Росіяни вночі вдарили авіабомбою по будинку в Харківській області, є загиблі

Неділя 15 жовтня 2023 10:04
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Росіяни вночі вдарили авіабомбою по будинку в Харківській області, є загиблі Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи, 15 жовтня, вночі вдарили керованою авіабомбою по приватному будинку Дружелюбівки Харківської області. Загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"Вночі, близько 02:30, ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей - чоловік 57 років та 54-річна жінка", - пише Синєгубов.

За словами голови ОВА, ще одна жінка внаслідок обстрілу отримала осколкове поранення. Її госпіталізували в задовільному стані.

Ситуація в Харківській області

Російські терористи майже щодня завдають ударів по регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

Наприклад, як розповідав Синєгубов, протягом минулої доби терористи обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Зокрема:

  • у Вовчанську внаслідок обстрілів було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Без постраждалих;
  • також під вогнем були Куп'янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка й інші населені пункти.

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