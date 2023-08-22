Росіяни вночі обстріляли Вовчанськ у Харківській області: з-під завалів дістали жінку

Російські війська цієї ночі вкотре атакували Харківську область. Під обстріл потрапило, зокрема, місто Вовчанськ. Рятувальники дістали з-під завалів одного з будинків жінку, вона серйозно не постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Цієї ночі, близько 03:00, ворог обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені та зруйновані 4 житлові будинки. Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю - 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень жінка не мала, госпіталізації не потребувала", - повідомив Синєгубов.

Окрім того, біля 00:30 внаслідок обстрілу смт Куп’янськ-Вузловий, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Зокрема, під ворожими ударами перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Куп'янськ, Дворічна, Берестове та інші населені пункти.

У Куп’янську пошкоджено житлові будинки, сталася пожежа. У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок та лінії електропередач.

Також близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району під час виконання робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. Зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості 51-річний чоловік.

Обстріли Харківської області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону.

Так, 20 серпня російські окупанти обстріляли територію лікувального закладу та приватного сектору Вовчанська Харківської області. Внаслідок ударів цивільний отримав смертельні поранення.

Вночі 19 серпня російські військові обстріляли село Вільча Чугуївського району. В результаті ворожих дій пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Крім того, 18 серпня близько 23:10 російські окупанти здійснили артилерійський обстріл села Загризове Ізюмського району. В результату обстрілу отримали поранення 44-річна жінка та 26-річний чоловік.