Росіяни вночі обстріляли ракетами Краматорськ, є поранений
Сьогодні, в ніч на 30 вересня, російські терористи завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок обстрілів є поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Краматорської міської ради.
Внаслідок обстрілів були пошкоджені автостоянка з 20-а автомобілями й гуртожиток. Також відомо про одного пораненого.
Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. я
Ситуація в Донецькій області
Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.
Як писав голова Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, протягом минулої доби, 29 вересня, внаслідок російських обстрілів було поранено сім цивільних, один з них - у Дружбі.
Фото: інфографіка (t.me/IhorMoroz_donoda)
"Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи", - написав
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