Росіяни вночі обстріляли ракетами Краматорськ, є поранений

Сьогодні, в ніч на 30 вересня, російські терористи завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок обстрілів є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Краматорської міської ради.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені автостоянка з 20-а автомобілями й гуртожиток. Також відомо про одного пораненого.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. я

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Як писав голова Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, протягом минулої доби, 29 вересня, внаслідок російських обстрілів було поранено сім цивільних, один з них - у Дружбі.

Фото: інфографіка (t.me/IhorMoroz_donoda)

"Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи", - написав