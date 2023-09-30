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Росіяни вночі обстріляли ракетами Краматорськ, є поранений

Субота 30 вересня 2023 09:37
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Росіяни вночі обстріляли ракетами Краматорськ, є поранений Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, в ніч на 30 вересня, російські терористи завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок обстрілів є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Краматорської міської ради.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені автостоянка з 20-а автомобілями й гуртожиток. Також відомо про одного пораненого.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. я

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Як писав голова Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, протягом минулої доби, 29 вересня, внаслідок російських обстрілів було поранено сім цивільних, один з них - у Дружбі.

Росіяни вночі обстріляли ракетами Краматорськ, є поранений

Фото: інфографіка (t.me/IhorMoroz_donoda)

"Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи", - написав

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