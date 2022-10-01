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Росіяни вночі обстріляли Нікополь: є руйнування, тисяча сімей без світла

Фото: росіяни вночі 1 жовтня обстріляли Нікополь (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 1 жовтня обстріляла два райони Дніпропетровської області. Проте найбільше дісталося Нікополю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко в Telegram.

Окупанти за ніч п'ять разів накрили Нікопольський район "Градами" та важкою артилерією. Росіяни випустили по Нікополю понад 30 снарядів.

У місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель. Понад тисяча сімей залишилася без світла. Людей не зачепило.

Ворог також обстріляв Марганецьку та Червоногригорівську громади. На щастя, без постраждалих.

Росіяни вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Руйнування уточнюються.

Фото: росіяни випустили по Нікополю 30 снарядів (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, окупанти вночі двома ракетами атакували Одеську область, які влучили в об'єкт промислової інфраструктури.

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НікопольДніпропетровська областьОбстріл