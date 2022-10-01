Россияне ночью обстреляли Никополь: есть разрушения, тысяча семей без света

Оккупанты за ночь пять раз накрыли Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией. Россияне выпустили по Никополю более 30 снарядов.

В городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, кафе и гостиница. Более тысячи семей остались без света. Людей не задело.

Враг также обстрелял Марганецкую и Красногригорьевскую общины. К счастью, без пострадавших.

Россияне ударили по Великомихайловской общине Синельниковского района. Разрушения уточняются.

Фото: россияне выпустили по Никополю 30 снарядов (t.me/dnipropetrovskaODA)