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Россияне ночью обстреляли Никополь: есть разрушения, тысяча семей без света

Фото: россияне ночью 1 октября обстреляли Никополь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 1 октября обстреляла два района Днепропетровской области. Однако больше всего досталось Никополю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Оккупанты за ночь пять раз накрыли Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией. Россияне выпустили по Никополю более 30 снарядов.

В городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, кафе и гостиница. Более тысячи семей остались без света. Людей не задело.

Враг также обстрелял Марганецкую и Красногригорьевскую общины. К счастью, без пострадавших.

Россияне ударили по Великомихайловской общине Синельниковского района. Разрушения уточняются.

Фото: россияне выпустили по Никополю 30 снарядов (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, оккупанты ночью двумя ракетами атаковали Одесскую область, попав в объект промышленной инфраструктуры.

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НикопольДнепропетровская областьОбстріл