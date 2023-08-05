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Росіяни вночі обстріляли Херсон з артилерії: є поранені

Фото: у Херсоні через обстріли постраждали двоє людей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 5 серпня обстріляли Херсон з артилерії. Через ворожу атаку двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську МВА в Telegram.

"Вночі було атаковано Корабельний та Суворовський райони м. Херсона. Внаслідок артобстрілів 2 людини зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

За даними очільника Херсонської області Олександра Прокудіна, за минулу добу окупанти 52 рази обстріляли Херсонську область. Росіяни застосували міномети, артилерію, танки, авіацію та безпілотники.

Ворожі снаряди влучили у житлові квартали. Всього поранення отримали четверо жителів Херсонської області.

Ситуація у Херсоні

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон, з іншого берега річки. Окупанти використовують важке озброєння та авіацію.

Так, вчора російська авіація скинула на село Одрадокамʼянка дві керовані авіабомби. Внаслідок атаки постраждав 50-річний чоловік.

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