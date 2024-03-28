Росіяни вночі били ракетами та "Шахедами": у Повітряних силах розповіли про роботу ППО

Удар по Україні в ніч з 27 на 28 березня

Російські війська атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед" сьогодні вночі з 27 на 28 березня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що спочатку дрони влетіли до повітряного простору України з боку Курської області РФ до Сумської області курсом на Харків.

Через деякий час у Харкові було чути вибухи. Також через деякий час загрозу застосування ворогом "Шахедів" було оголошено у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У ході бойової роботи вибухи лунали у Дніпрі та Дніпропетровській області, також повідомляли про роботу сил ППО в Одесі. Пізніше стало відомо, що внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджено кілька приватних будинків у Запоріжжі, також є поранені.

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