Россияне ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО

Удар по Украине в ночь с 27 на 28 марта

Российские войска атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед" сегодня ночью, с 27 на 28 марта. В Воздушных силах ВСУ сообщают, что изначально дроны влетели в воздушное пространство Украины со стороны Курской области РФ в Сумскую область курсом на Харьков.

Спустя некоторое время в Харькове были слышны взрывы. Также спустя некоторое время угроза применения врагом "Шахедов" была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях.

В ходе боевой работы взрывы звучали в Днепре и Днепропетровской области, также сообщали о работе сил ПВО в Одессе. Позже стало известно, что в результате падения обломков сбитых дронов повреждено несколько частных домов в Запорожье, также есть раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.