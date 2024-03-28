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Россияне ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО

Фото: силы ПВО уничтожили 26 дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска в ночь с 27 на 28 марта атаковали территорию Украины тремя типами ракет и ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 26 "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 28 марта 2024 года противник нанес ракетно-авиационный удар по Украине с применением трех крылатых ракет Х-22 и противорадиолокационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря), зенитной управляемой ракеты С-300 (Донецкая область) и 28 ударных дронов типа Shahed-136/131 (район пусков - Курская область РФ, мыс Чауда – Крым)", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что к отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Всего силы ПВО уничтожили 26 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.


 

Удар по Украине в ночь с 27 на 28 марта

Российские войска атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед" сегодня ночью, с 27 на 28 марта. В Воздушных силах ВСУ сообщают, что изначально дроны влетели в воздушное пространство Украины со стороны Курской области РФ в Сумскую область курсом на Харьков.

Спустя некоторое время в Харькове были слышны взрывы. Также спустя некоторое время угроза применения врагом "Шахедов" была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях.

В ходе боевой работы взрывы звучали в Днепре и Днепропетровской области, также сообщали о работе сил ПВО в Одессе. Позже стало известно, что в результате падения обломков сбитых дронов повреждено несколько частных домов в Запорожье, также есть раненые.

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