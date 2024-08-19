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Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами": як відпрацювала ППО

Фото: військовий мобільної групи ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 18 на 19 серпня 2024 року російські загарбники вкотре атакували Україну "Шахедами". Проте сили ППО збили всі 11 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука у Facebook.

За його словами, атаки були здійснені із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська Росії.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил - усі 11 ворожих "Шахед 136/131" було збито.

Атаки росіян відбувалися над територіями Миколаївської, Черкаської, Вінницької, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Донецької областей.

Нічна атака

Нагадаємо, що пізно ввечері, 15 серпня, а також вже 16 серпня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Крім того, у повітряному просторі деяких регіонах було зафіксовано дрони. Як вище зазначали, всього їх було 11.

Зокрема, у Київській області було чутно звуки вибухів. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, сили ППО працювали по ворожим безпілотникам.

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