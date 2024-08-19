Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами": як відпрацювала ППО

Нічна атака

Нагадаємо, що пізно ввечері, 15 серпня, а також вже 16 серпня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Крім того, у повітряному просторі деяких регіонах було зафіксовано дрони. Як вище зазначали, всього їх було 11.

Зокрема, у Київській області було чутно звуки вибухів. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, сили ППО працювали по ворожим безпілотникам.

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