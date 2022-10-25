Россияне ночью атаковали "Градами" и "Шахедами" Никопольский район

Ночью 25 октября оккупанты обстреляли три громады в Днепропетровской области. В частности, Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Оккупанты атаковали район "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.

Предварительно люди не пострадали. В результате атак были повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.

Напомним, 23 октября утром стало известно, что российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня. Тогда сообщалось о шести пострадавших.

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