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Росіяни вночі атакували ємності з нафтопродуктами у Кіровоградській області, - ОВА

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Кіровоградська область, Четвер 16 лютого 2023 17:27
Росіяни вночі атакували ємності з нафтопродуктами у Кіровоградській області, - ОВА Фото: очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович (facebook com andriy raykovich)
Автор: Дмитро Браславський

В ніч проти 16 лютого російські окупанти атакували ємності з нафтопродуктами у Кіровоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"У четвер о 03:40 був ракетний удар. Вражено ємності з нафтопродуктами", - йдеться у заяві.

Райкович повідомив, що працівники ДСНС ліквідовували аварію.

"Постраждалих немає. Комісія огляне ушкодження житлових будівель навколо", - додав глава області.

Нагадаємо, що під ранок російські окупанти атакували Кіровоградську область. Зафіксовано "приліт" в об'єкт інфраструктури в Кропивницькому районі.

Під час нічної атаки по Україні, ворог не став використовувати дрони-камікадзе, застосувавши лише ракети. В Повітряних силах таку зміну в діях окупантів назвали новою тактикою.

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