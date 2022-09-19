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Росіяни влучили в житловий будинок в Сумській області, є поранені

Фото: російські війська знову обстріляли Сумську область (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Російські війська 19 вересня знову обстріляли Сумську область з території Росії. В результаті обстрілу постраждали цивільні мешканці Краснопільської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Росіяни після 15-ї години дня почали обстріл території Краснопільської громади, зокрема накрили реактивною артилерією село Славгород, випустивши 15 снарядів.

"Пряме потрапляння в житловий будинок мирних мешканців - це була сімейна пара пенсіонерів. Жінка і чоловік постраждали, обоє - в лікарні. Будинок зруйнований, опрацьовується питання надання іншого житла, бо їх дім відновленню не підлягає", - розповів Живицький.

Руйнування та пошкодження від уламків снарядів також отримали ще чотири будинки.

Після 18:00 росіяни ще раз обстріляли Краснопільську громаду. А о 16:40 під обстріл потрапила Зноб-Новгородська громада, проте минулося без жертв.

Нагадаємо, вчора в Сумській області в результаті ворожого обстрілу загинув чоловік.

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Сумська областьВійна Росії проти УкраїниОбстріл