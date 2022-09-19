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Россияне попали в жилой дом в Сумской области, есть раненые

Фото: российские войска снова обстреляли Сумскую область (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Российские войска 19 сентября снова обстреляли Сумскую область с территории России. В результате обстрела пострадали гражданские жители Краснопольской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

Россияне после 15 часов дня начали обстрел территории Краснопольской общины, в том числе накрыли реактивной артиллерией село Славгород, выпустив 15 снарядов.

"Прямое попадание в жилой дом мирных жителей - это была семейная пара пенсионеров. Женщина и мужчина пострадали, оба - в больнице. Дом разрушен, прорабатывается вопрос предоставления другого жилья, потому что их дом восстановлению не подлежит", - рассказал Живицкий.

Разрушения и повреждения от обломков снарядов также получили еще четыре дома.

После 18:00 россияне еще раз обстреляли Краснопольское общество. В 16:40 под обстрел попала Зноб-Новгородская община, однако обошлось без жертв.

Напомним, вчера в Сумской области в результате вражеских обстрелов погиб мужчина.

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Сумская областьВойна России против УкраиныОбстріл