Росіяни влаштували сміттєзвалище з автомобілів в окупованому Маріуполі

Росіяни облаштували автомобільне сміттєзвалище у тимчасово окупованому Маріуполі. Вони в одне місце звезли сотні розтріляних автомобілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал маріупольської міської ради.

На опублікованому відео видно, що окупанти звезли в одне місце зруйновані та обстріляні автомобілі. Ймовірніше за все - вони належать українцям, які намагались залишити чи залишили окуповане місто.

"Так само вони знищили комунальний транспорт, який призначався для евакуації людей. Так само не пропускали гуманітарну допомогу з боку підконтрольної території України", - сказано у повідомленні.