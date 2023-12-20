Росіяни влаштували полігон на території півострова-заповідника
На тимчасово окупованій території Херсонської області ворог облаштував артилерійський полігон, який розмістили на території заказника Карадай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
З 2020 року на території півострова було створено державний ландшафтний заказник.
В ЦНС зауважують, що після окупації росіяни облаштували там артилерійський полігон й відпрацьовують стрільбу по акваторії.
"Варварське ставлення до природи є властиве росіянам, які також несуть відповідальність за підрив Каховської дамби. В російській парадигмі мислення не ціниться життя, ні людей, ні тварин, ні рослин", - обурились в Центрі.
Екоцид на окупованих заповідних територіях Херсонської області
Від початку окупації Херсонської області, загарбники планомірно знищують флору та фауну регіону.
Так нещодавно стало відомо, що війська РФ крадуть тварин з Херсонського заповідника "Асканія-Нова" та перевозять їх до краснодарського "Сафарі-парк".
Нагадаємо, біосферний заповідник "Асканія-Нова" неподалік Каховки в Херсонській області є унікальним не лише для України, а й для всієї Європи. Адже заповідна зона є найбільшою в Європі та щороку налічувала близько 140 000 туристів.
З першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія "Асканії-Нової" опинилася під контролем ворога. У березні 2023 року росіяни з колаборантами встановили в заповіднику окупаційну адміністрацію, хоча до цього утримання території та виплати зарплат співробітникам продовжувала здійснювати Україна.
Раніше ми також розповідали, що росіяни зробили з островом Джарилгач. Відомо, що на тимчасово окупованому острові в Херсонській області близько тижня тривала пожежа. Вогонь знищував найціннішу ділянку всієї території - заповідну, де розташовувалися унікальні види флори та фауни. Згодом стало відомо, що вся ця зона знищена повністю, а це майже 16 кілометрів.
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