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Росіяни влаштували полігон на території півострова-заповідника

Укрїна , Середа 20 грудня 2023 16:16
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Росіяни влаштували полігон на території півострова-заповідника Фото: росіяни розмістили полігон на півострові Карадай (facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Ярослава Борзова

На тимчасово окупованій території Херсонської області ворог облаштував артилерійський полігон, який розмістили на території заказника Карадай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

З 2020 року на території півострова було створено державний ландшафтний заказник.

В ЦНС зауважують, що після окупації росіяни облаштували там артилерійський полігон й відпрацьовують стрільбу по акваторії.

"Варварське ставлення до природи є властиве росіянам, які також несуть відповідальність за підрив Каховської дамби. В російській парадигмі мислення не ціниться життя, ні людей, ні тварин, ні рослин", - обурились в Центрі.

Екоцид на окупованих заповідних територіях Херсонської області

Від початку окупації Херсонської області, загарбники планомірно знищують флору та фауну регіону.

Так нещодавно стало відомо, що війська РФ крадуть тварин з Херсонського заповідника "Асканія-Нова" та перевозять їх до краснодарського "Сафарі-парк".

Нагадаємо, біосферний заповідник "Асканія-Нова" неподалік Каховки в Херсонській області є унікальним не лише для України, а й для всієї Європи. Адже заповідна зона є найбільшою в Європі та щороку налічувала близько 140 000 туристів.

З першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія "Асканії-Нової" опинилася під контролем ворога. У березні 2023 року росіяни з колаборантами встановили в заповіднику окупаційну адміністрацію, хоча до цього утримання території та виплати зарплат співробітникам продовжувала здійснювати Україна.

Раніше ми також розповідали, що росіяни зробили з островом Джарилгач. Відомо, що на тимчасово окупованому острові в Херсонській області близько тижня тривала пожежа. Вогонь знищував найціннішу ділянку всієї території - заповідну, де розташовувалися унікальні види флори та фауни. Згодом стало відомо, що вся ця зона знищена повністю, а це майже 16 кілометрів.

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