Росіяни влаштували полігон на території півострова-заповідника

На тимчасово окупованій території Херсонської області ворог облаштував артилерійський полігон, який розмістили на території заказника Карадай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Варварське ставлення до природи є властиве росіянам, які також несуть відповідальність за підрив Каховської дамби. В російській парадигмі мислення не ціниться життя, ні людей, ні тварин, ні рослин", - обурились в Центрі.

В ЦНС зауважують, що після окупації росіяни облаштували там артилерійський полігон й відпрацьовують стрільбу по акваторії.

З 2020 року на території півострова було створено державний ландшафтний заказник.

Екоцид на окупованих заповідних територіях Херсонської області

Від початку окупації Херсонської області, загарбники планомірно знищують флору та фауну регіону.

Так нещодавно стало відомо, що війська РФ крадуть тварин з Херсонського заповідника "Асканія-Нова" та перевозять їх до краснодарського "Сафарі-парк".

Нагадаємо, біосферний заповідник "Асканія-Нова" неподалік Каховки в Херсонській області є унікальним не лише для України, а й для всієї Європи. Адже заповідна зона є найбільшою в Європі та щороку налічувала близько 140 000 туристів.

З першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія "Асканії-Нової" опинилася під контролем ворога. У березні 2023 року росіяни з колаборантами встановили в заповіднику окупаційну адміністрацію, хоча до цього утримання території та виплати зарплат співробітникам продовжувала здійснювати Україна.

Раніше ми також розповідали, що росіяни зробили з островом Джарилгач. Відомо, що на тимчасово окупованому острові в Херсонській області близько тижня тривала пожежа. Вогонь знищував найціннішу ділянку всієї території - заповідну, де розташовувалися унікальні види флори та фауни. Згодом стало відомо, що вся ця зона знищена повністю, а це майже 16 кілометрів.

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