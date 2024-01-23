Росіяни вкотре обстріляли Херсон: постраждала жінка

Російські окупанти щойно вчергове обстріляли Корабельний район Херсона. В результаті ворожої атаки постраждала місцева жителька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської обласної військової адміністрації.
"Росіяни вкотре за день бʼють по Корабельному району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждала 29-річна жінка", - наголосили в адміністрації.
За даними ОВА, жінку доправили до лікарні, де діагностували вибухову травму та поранення руки. Наразі потерпілій надають меддопомогу.
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Ми повідомляли, що Російська Федерація ввечері понеділка, 22 січня, скинула чотири авіаційні бомби на житлові будинки у селі Херсонської області.
Крім того, 22 січня російські загарбники обстріляли центральну частину Херсону. Внаслідок атаки постраждав чоловік.
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