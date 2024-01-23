Росіяни вкотре обстріляли Херсон: постраждала жінка

"Росіяни вкотре за день бʼють по Корабельному району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждала 29-річна жінка", - наголосили в адміністрації.

За даними ОВА, жінку доправили до лікарні, де діагностували вибухову травму та поранення руки. Наразі потерпілій надають меддопомогу.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Ми повідомляли, що Російська Федерація ввечері понеділка, 22 січня, скинула чотири авіаційні бомби на житлові будинки у селі Херсонської області.

Крім того, 22 січня російські загарбники обстріляли центральну частину Херсону. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

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