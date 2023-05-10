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Росіяни "вкидують" фейки про ліквідацію наших командувачів. Маляр назвала мету ворога

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські джерела останнім часом масово поширюють інформацію про нібито "ліквідацію" українських командувачів. Таким чином ворог хоче деморалізувати наше військо і підняти дух власного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

"У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Протягом тижня три повідомлення. Всі живі", - написала Маляр.

Для чого це ворогу

Вона пояснила, що зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей:

  • психологічний вплив на саму людину,
  • деморалізація українських військ,
  • короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.

"Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти у яких умовах воює наше командування", - зазначила Маляр.

Передісторія

Нагадаємо, що 2 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що під Бахмутом його найманці нібито знищили бронеавтомобіль, "в якому міг перебувати командувач Сил Територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра.

Згодом цю заяву спростували українські військові. Керівник служби зв'язків з громадськістю Командування Сил Територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашківський в коментарі РБК-Україна сказав, що український генерал живий, а Пригожина назвав балаболом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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