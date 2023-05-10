Россияне "вбрасывают" фейки о ликвидации наших командующих. Маляр назвала цель врага

"В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. В течение недели три сообщения. Все живы", - написала Маляр.

Для чего это врагу

Она пояснила, что обычно такие сообщения преследуют несколько целей:

психологическое влияние на самого человека,

деморализация украинских войск,

краткосрочный хайп на теме для поднятия духа собственного войска.

"Это лишь незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять, в каких условиях воюет наше командование", - отметила Маляр.

Предыстория

Напомним, что 2 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что под Бахмутом его наемники якобы уничтожили бронеавтомобиль, "в котором мог находиться командующий Сил Территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра".

Впоследствии это заявление опровергли украинские военные. Руководитель службы по связям с общественностью Командование Сил Территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский в комментарии РБК-Украина сказал, что украинский генерал жив, а Пригожина назвал балаболом.

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