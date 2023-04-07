Росіяни виводять свою військову техніку зі складів на півночі Криму (супутникові знімки)

Російські війська за останній місяць вивели свою техніку зі своїх баз на півночі окупованого Криму. Це показали супутникові знімки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter аналітика відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афріка.
"За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія", - написав Африк.
Тож, за його словами, російські війська, схоже, спустошують військовий склад на півночі Криму.
Аналітик спирається на нові супутникові знімки, які були зроблені за період з 11 лютого до 16 березня.
Супутники також показали частину обладнання та оборонні споруди, які збудовані окупантами поблизу Медведівки.
Аналітик зазначає, що російські війська збудували кілька укріплень не лише поблизу Медведівки, а й у всьому Криму.
Нагадаємо, що як заявили нещодавно в Офісі президента, найімовірніше, що росіяни самі підуть з тимчасово окупованого Криму після низки успішних дій українських захисників на полі бою.
Тим часом стало відомо, що росіяни залучають цивільних до будівництва фортифікаційних споруд в Криму, до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки, більшість з яких наркомани та особи з алкогольною залежністю.
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