Росіяни виводять свою військову техніку зі складів на півночі Криму (супутникові знімки)

"За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія", - написав Африк.

Тож, за його словами, російські війська, схоже, спустошують військовий склад на півночі Криму.

Аналітик спирається на нові супутникові знімки, які були зроблені за період з 11 лютого до 16 березня.

Супутники також показали частину обладнання та оборонні споруди, які збудовані окупантами поблизу Медведівки.

Аналітик зазначає, що російські війська збудували кілька укріплень не лише поблизу Медведівки, а й у всьому Криму.

Нагадаємо, що як заявили нещодавно в Офісі президента, найімовірніше, що росіяни самі підуть з тимчасово окупованого Криму після низки успішних дій українських захисників на полі бою.

Тим часом стало відомо, що росіяни залучають цивільних до будівництва фортифікаційних споруд в Криму, до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки, більшість з яких наркомани та особи з алкогольною залежністю.

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