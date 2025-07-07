Росіяни вивезли понад 100 культурних цінностей з Криму: що виявило ГУР

ГУР оприлюднило дані про 110 культурних цінностей, які росіяни незаконно вивезли з окупованого Криму під час археологічних розкопок з 2014 до 2025 року.

Інформацію розміщено у розділі "Викрадена спадщина" на порталі War&Sanctions.

Розвідка повідомляє, що предмети були знайдені під час розкопок на таких об'єктах, як "Поселення Артезіан", "Генуезька фортеця Чембало" та південне передмістя Херсонесу Таврійського.

Також опубліковані дані про цінності з території городища Кадиківське (римський табір), де окупаційна адміністрація планує звести торговельний центр.

Крім того, у переліку - експонати, які росіяни вивезли з Національного заповідника “Херсонес Таврійський”, прикрившись тимчасовою експозицією в музеї історії Єкатеринбурга.

Розділ також доповнено інформацією про місця нелегальних розкопок, факти викрадення культурних об'єктів та протиправні дії окупаційної влади РФ.