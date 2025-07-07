Росіяни вивезли понад 100 культурних цінностей з Криму: що виявило ГУР

Росія вивезла з окупованого Криму понад 100 культурних цінностей. ГУР оприлюднило докази археологічного грабунку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
ГУР оприлюднило дані про 110 культурних цінностей, які росіяни незаконно вивезли з окупованого Криму під час археологічних розкопок з 2014 до 2025 року.
Інформацію розміщено у розділі "Викрадена спадщина" на порталі War&Sanctions.
Розвідка повідомляє, що предмети були знайдені під час розкопок на таких об'єктах, як "Поселення Артезіан", "Генуезька фортеця Чембало" та південне передмістя Херсонесу Таврійського.
Також опубліковані дані про цінності з території городища Кадиківське (римський табір), де окупаційна адміністрація планує звести торговельний центр.
Крім того, у переліку - експонати, які росіяни вивезли з Національного заповідника “Херсонес Таврійський”, прикрившись тимчасовою експозицією в музеї історії Єкатеринбурга.
Розділ також доповнено інформацією про місця нелегальних розкопок, факти викрадення культурних об'єктів та протиправні дії окупаційної влади РФ.
Раніше РБК-Україна писало про систематичне знищення та розкрадання Росією культурної спадщини на окупованих територіях Херсонщини. Зокрема, російські війська перетворюють стародавні кургани на військові позиції, облаштовуючи на них вогневі точки, що призводить до руйнування археологічних пам'яток.
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