Россияне вывезли более 100 культурных ценностей из Крыма: что обнаружило ГУР

ГУР обнародовало данные о 110 культурных ценностях, которые россияне незаконно вывезли из оккупированного Крыма во время археологических раскопок с 2014 до 2025 года.

Информация размещена в разделе "Похищенное наследие" на портале War&Sanctions.

Разведка сообщает, что предметы были найдены во время раскопок на таких объектах, как "Поселение Артезиан", "Генуэзская крепость Чембало" и южный пригород Херсонеса Таврического.

Также опубликованы данные о ценностях с территории городища Кадыковское (римский лагерь), где оккупационная администрация планирует возвести торговый центр.

Кроме того, в перечне - экспонаты, которые россияне вывезли из Национального заповедника "Херсонес Таврический", прикрывшись временной экспозицией в музее истории Екатеринбурга.

Раздел также дополнен информацией о местах нелегальных раскопок, факты похищения культурных объектов и противоправные действия оккупационных властей РФ.