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Росіяни вивезли з Херсонської області до Криму 12 вихованців дитячого інтернату

Фото: росіяни вивезли з Херсонської області до Криму 12 вихованців дитячого інтернату (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники депортували до тимчасово окупованого Криму із захопленої території Херсонської області 12 вихованців Олешківського інтернату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

“Окупаційна влада Херсонщини надалі продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид та депортує дітей України до тимчасово окупованої території АР Крим”, - написав Лубінець.

Омбудсмен отримав перевірену інформацію про чергове вивезення вихованців комунального закладу “Олешківський дитячий будинок-інтернат” віком від 9 до 17 років до клінічної психіатричної лікарні у Сімферопольському районі.

Лубінець зауважив, що такі злочинні дії росіяни підтверджують своїми недолугими наказами. Також він оприлюднив фото цього наказу, згідно з яким 12 дітей вивозять до Криму.

Уповноважений Верховної Ради звернувся до правоохоронних органів щодо фіксації чергового злочину Росії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що під час російської окупації селища Козача Лопань у Харківській області двоє українок віддали своїх доньок у російські табори, але дітей їм не повернули. Зараз жінки не мають з дітьми жодного зв'язку і не знають, де вони.

Також раніше ми писали, що в Україні зараз вважаються безвісти зниклими з початку повномасштабної війни з РФ 248 дітей, 7049 - знайденими.

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