Россияне вывезли из Херсонской области в Крым 12 воспитанников детского интерната

“Оккупационные власти Херсонщины продолжают нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид и депортирует детей Украины на временно оккупированную территорию АР Крым”, - написал Лубинец.

Омбудсмен получил проверенную информацию об очередном вывозе воспитанников коммунального учреждения "Олешковский детский дом-интернат" в возрасте от 9 до 17 лет в клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе.

Лубинец отметил, что такие преступные действия россияне подтверждают своими несуразными приказами. Также он обнародовал фото этого приказа, согласно которому 12 детей вывозят в Крым.

Уполномоченный Верховной Рады обратился в правоохранительные органы по поводу фиксации очередного преступления России.