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Россияне вывезли из Херсонской области в Крым 12 воспитанников детского интерната

Фото: россияне вывезли из Херсонской области в Крым 12 воспитанников детского интерната (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики депортировали во временно оккупированный Крым с захваченной территории Херсонской области 12 воспитанников Олешковского интерната.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

“Оккупационные власти Херсонщины продолжают нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид и депортирует детей Украины на временно оккупированную территорию АР Крым”, - написал Лубинец.

Омбудсмен получил проверенную информацию об очередном вывозе воспитанников коммунального учреждения "Олешковский детский дом-интернат" в возрасте от 9 до 17 лет в клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе.

Лубинец отметил, что такие преступные действия россияне подтверждают своими несуразными приказами. Также он обнародовал фото этого приказа, согласно которому 12 детей вывозят в Крым.

Уполномоченный Верховной Рады обратился в правоохранительные органы по поводу фиксации очередного преступления России.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во время российской оккупации поселка Казачья Лопань в Харьковской области двое украинок отдали своих дочерей в российские лагеря, но детей им не вернули. Сейчас женщины не имеют с детьми никакой связи и не знают, где они.

Также раньше мы писали, что в Украине на данный момент считаются без вести пропавшими с начала полномасштабной войны с РФ 248 детей, 7049 – найденными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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