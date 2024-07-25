Росіяни вивели кораблі з Азовського моря після удару ЗСУ по порому "Славянин", - ВМС

"У Чорному морі ми спостерігаємо один підводний човен проєкту 136. Це стала практику переходу до фактично присутності у Чорному морі за рахунок підводних човнів. До цього досить тривалий час, понад тиждень, взагалі не було ніяких одиниць, але, звісно, покинути повністю акваторію Чорного моря вони не можуть собі дозволити, хіба що мова йде про надводні кораблі", - заявив речник.

Він зазначив, що в Азовському морі не фіксується перебування російських військових кораблів. Раніше вони могли базуватися в Азові або періодично заходити, наприклад, у Таганрозьку затоку.

"Вони вирішили покинути акваторію Азовського моря, викликано це у першу чергу пошкодженням залізничного порома. Вони взяли мапу і циркуль та вирішили, що, мабуть, залишатися там не дуже безпечно. Це єдина мова, яку розуміє наш ворог, - це мова сили", - додав Плетенчук.