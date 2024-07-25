Россияне вывели корабли из Азовского моря после удара ВСУ по парому "Славянин", - ВМС

"В Черном море мы наблюдаем одну подлодку проекта 136. Это сталая практика перехода к фактически присутствию в Черном море за счет подводных лодок. До этого достаточно длительное время, более недели, вообще не было никаких единиц, но, конечно, покинуть полностью акваторию Черного моря они не могут себе позволить, разве что речь идет о надводных кораблях", - заявил спикер.

Он отметил, что в Азовском море не фиксируется нахождение российских военных кораблей. Раньше они могли базироваться в Азове или периодически заходить, например, в Таганрогский залив.

"Они решили покинуть акваторию Азовского моря, вызвано это в первую очередь повреждением железнодорожного парома. Они взяли карту и циркуль и решили, что, пожалуй, оставаться там не очень безопасно. Это единственный язык, который понимает наш враг, - это язык силы", - добавил Плетенчук.