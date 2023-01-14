ua ru
Сб, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вивели у Чорне море сім кораблів, включаючи ракетоносій

Новость на русском →
Субота 14 січня 2023 10:04
Росіяни вивели у Чорне море сім кораблів, включаючи ракетоносій Фото: росіяни вивели у Чорне море сім кораблів, включаючи ракетоносій (Міноборони РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія збільшила корабельне угруповання у Чорному морі. На бойові чергування вийшло сім суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані оперативного командування "Південь".

У Чорному морі в даний час знаходиться 7 російських кораблів, серед яких 1 ракетоносій з 8 ракетами "Калібр". Також серед них є два десантні судна.

У ОК "Південь" зазначили, що шторм у Чорному морі трохи зменшився. Але незважаючи на це, мінна небезпека залишається високою.

"Вчора Сили оборони виявили та контрольовано знищили ще один вибуховий сюрприз у прибережних водах Одеської області", - розповіли військові.

Нагадаємо, раніше в британській розвідці заявили, що Росія розподіляє Чорноморський флот і виводить частину суден із баз дислокацій. Імовірна причина цього – загроза ударів.

Нагадаємо, вчора окупанти вивели на бойове чергування до Чорного та Азовського моря чотири кораблі, проте серед них не було ракетоносіїв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море Війна в Україні
NEWS
ППО та 530 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
ППО та 530 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам