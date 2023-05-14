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Росіяни вивели у Чорне море ракетоносії: скільки на них "Калібрів"

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Україна, Неділя 14 травня 2023 10:14
Росіяни вивели у Чорне море ракетоносії: скільки на них "Калібрів" Фото: РФ вивела у Чорне море чотиири ракетоносії (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Росія 14 травня вивела у Чорне море чотири носії ракет. Загальний залп може становити близько 25 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

Сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 10 кораблів. Серед них чотири ракетоносії. Один з ворожих носіїв - підводний.

Максимальний залп ворожих кораблів може становити 25 крилатих ракет типу "Калібр".

"Частину ракет ворог випустив під час нічної ракетної атаки. Отже, рівень ракетної загрози залишається високим. Не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, будьте зосереджені і відповідальні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі сили ППО збили 25 ворожих безпілотників різних типів, серед них 18 дронів-камікадзе. Також ЗСУ знищили три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

В ніч на 14 травня росіяни вдарили по Тернополю, внаслідок атаки є руйнування.

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