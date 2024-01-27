UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вивели у Чорне море носії ракет "Калібр": у ВМС розповіли подробиці

Фото: Росія вивела у Чорне море носії ракет "Калібр" (YouTube)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові вивели у Чорне море 6 кораблів, зокрема 4 носії крилатих ракет. Загальний залп сягає 22 ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-Морських сил ЗС України.

"У Чорному морі 6 ворожих  кораблів серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 22 ракет", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;

У Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

Ситуація на фронті й обстріли

Впродовж останньої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог посилив атаки на Куп'янському напрямку й обстріляв ракетами низку міст у Донецькій та Херсонській областях.

Крім того, Росія атакувала Україну ударними дронами "Шахед". Сили ППО знищили всі цілі.

Ввечері, 26 січня російські загарбники запустили по території нашої країни ударні безпілотники типу "Шахед".

У деяких регіонах оголосили повітряну тривогу, а в Кропивницькому пролунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України