Росіяни вивели у Чорне море два ракетоносії: скільки там "Калібрів"

"У Чорному морі станом на зараз два фрегати - "Макаров" і "Ессен" - надводні ракетоносії, спільне спряження яких до 16 "Калібрів", - йдеться в повідомленні.

У Силах оборони зазначають, що рівень ракетної небезпеки дуже високий і закликають українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Остання масована атака по Україні

Нагадаємо, 2 січня росіяни влаштували масований ракетний удар по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 72 ракети. Більшість ракет - близько 60 - було збито в районі Києва. Серед них - 10 гіперзвукових ракет "Кинжал".