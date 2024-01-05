Россияне вывели в Черное море два ракетоносителя: сколько там "Калибров"

"В Черном море по состоянию на сейчас два фрегата - "Макаров" и "Эссен" - надводные ракетоносители, совместное сопряжение которых до 16 "Калибров", - говорится в сообщении.

В Силах обороны отмечают, что уровень ракетной опасности очень высок и призывают украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Последняя массированная атака по Украине

Напомним, 2 января россияне устроили массированный ракетный удар по Украине. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 72 ракеты. Большинство ракет - около 60 - были сбиты в районе Киева. Среди них - 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".