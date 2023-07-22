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Росіяни вивели на чергування в Чорне море ракетоносій: скільки на ньому "Калібрів"

Ілюстративне фото: Росіяни вивели на чергування в Чорне море ракетоносій (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій. Загальний залп може становити близько чотирьох крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" в Telegram.

При цьому зазначається, що в Чорному морі ворог наростив корабельне угруповання до 20 одиниць.

"На бойове чергування вивів підводний ракетоносій, спорядження якого до чотирьох ракет типу "Калібр". Ближче до ночі, цілком очікуване нарощування напруження", - йдеться у повідомленні.

Росія використовує Чорне море для атак

Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення використовують Чорне море для обстрілів України. Зокрема, зі своїх кораблів РФ випускає крилаті ракети по території країни.

Наразі інтенсивність атак з моря помітно зменшилася, оскільки Росія вичерпує свої запаси крилатих ракет.

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