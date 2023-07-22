Россияне вывели на дежурство в Черное море ракетоноситель: сколько на нем "Калибров"

При этом отмечается, что в Черном море враг нарастил корабельную группировку до 20 единиц.

"На боевое дежурство вывел подводный ракетоноситель, снаряжение которого до четырех ракет типа "Калибр". Ближе к ночи, вполне ожидаемое наращивание напряжения", - говорится в сообщении.

Россия использует Черное море для атак

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения используют Черное море для обстрелов Украины. В частности, со своих кораблей РФ выпускает крылатые ракеты по территории страны.

В настоящее время интенсивность атак с моря заметно снизилась, поскольку Россия исчерпывает свои запасы крылатых ракет.

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