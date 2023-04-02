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Росіяни вирубують та вивозять ліс з окупованого Мелітополя, - Генштаб

Фото: росіяни вивозять деревену з Мелітополя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, вони незаконно вирубують та вивозять ліс з Мелітополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України. Зокрема, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс кругляк у південному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що внаслідок інциденту зруйновані будівлі, в яких окупанти облаштували "адміністрацію" спецслужби так званого "МГБ" та гуртожиток.

Також, як повідомлялось, 28 березня під Мелітополем було підірвано підстанцію.

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Мелітопольокупанти