ua ru
Вс, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне выпустили по приграничью Сумской области 264 мин, ракет и снарядов

Новина українською →
Сумская область, Воскресенье 13 ноября 2022 22:13
Россияне выпустили по приграничью Сумской области 264 мин, ракет и снарядов Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (segodnya.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В воскресенье, 13 ноября, российские военные обстреляли шесть общин в Сумской области. По региону было выпущено 264 мин, ракет и снарядов из разных типов оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"По приграничной Сумской области россияне выпустили 264 мин, ракет и снарядов", - написал Живицкий.

По его словам, под обстрелами оказались следующие общины:

  • Шалыгинская община: в течение дня было три обстрела пограничных сел. Враг использовал реактивные системы залпового огня (40 "прилетов"), САУ (20 "прилетов") и еще 8 взрывов мин было на территории. Без разрушений.
  • По Зноб-Новгородской общине россияне открывали огонь из минометов. Было 11 "прилетов". Без последствий.
  • Хотинскую общину армейцы России обстреляли из САУ и минометов. Всего было 26 взрывов. Поврежден дом местных, три трактора и линии электропередач.
  • Белопольское общество в течение дня россияне обстреляли пять раз. Был 61 взрыв от вражеских мин на пограничных. Также 17 "прилетов" из артиллерии. В результате обстрелов на этот момент известно о трех разрушенных домах мирных жителей. Информация уточняется. Также повреждены электролинии. Без человеческих утрат.
  • Юношеская община: с территории россии по пограничной стрельбе из САУ (34 "прилета") и еще 36 взрывов в результате обстрела из артиллерии. Без разрушений.
  • Краснопольская община подверглась ракетным обстрелам. Вражеский вертолет совершил пуск 8 ракет типа НУРС в направлении одного из пограничных сел. По окрестностям другой деревни россияне ударили из минометов (3 "прилета"). Без разрушений.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в субботу, 12 ноября, российские оккупанты обстреляли один из приграничных районов Сумской области. Произошли минимум 10 взрывов.

Также раньше мы писали, что в этот же день русские военные атаковали общину Сумской области. Захватчики использовали для атаки вертолет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
ВСУ подняли украинский флаг еще в одном селе под Херсоном (видео)
ВСУ подняли украинский флаг еще в одном селе под Херсоном (видео)
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше