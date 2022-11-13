Россияне выпустили по приграничью Сумской области 264 мин, ракет и снарядов
В воскресенье, 13 ноября, российские военные обстреляли шесть общин в Сумской области. По региону было выпущено 264 мин, ракет и снарядов из разных типов оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"По приграничной Сумской области россияне выпустили 264 мин, ракет и снарядов", - написал Живицкий.
По его словам, под обстрелами оказались следующие общины:
- Шалыгинская община: в течение дня было три обстрела пограничных сел. Враг использовал реактивные системы залпового огня (40 "прилетов"), САУ (20 "прилетов") и еще 8 взрывов мин было на территории. Без разрушений.
- По Зноб-Новгородской общине россияне открывали огонь из минометов. Было 11 "прилетов". Без последствий.
- Хотинскую общину армейцы России обстреляли из САУ и минометов. Всего было 26 взрывов. Поврежден дом местных, три трактора и линии электропередач.
- Белопольское общество в течение дня россияне обстреляли пять раз. Был 61 взрыв от вражеских мин на пограничных. Также 17 "прилетов" из артиллерии. В результате обстрелов на этот момент известно о трех разрушенных домах мирных жителей. Информация уточняется. Также повреждены электролинии. Без человеческих утрат.
- Юношеская община: с территории россии по пограничной стрельбе из САУ (34 "прилета") и еще 36 взрывов в результате обстрела из артиллерии. Без разрушений.
- Краснопольская община подверглась ракетным обстрелам. Вражеский вертолет совершил пуск 8 ракет типа НУРС в направлении одного из пограничных сел. По окрестностям другой деревни россияне ударили из минометов (3 "прилета"). Без разрушений.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в субботу, 12 ноября, российские оккупанты обстреляли один из приграничных районов Сумской области. Произошли минимум 10 взрывов.
Также раньше мы писали, что в этот же день русские военные атаковали общину Сумской области. Захватчики использовали для атаки вертолет.
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