Россияне выпустили по приграничью Сумской области 264 мин, ракет и снарядов

В воскресенье, 13 ноября, российские военные обстреляли шесть общин в Сумской области. По региону было выпущено 264 мин, ракет и снарядов из разных типов оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его словам, под обстрелами оказались следующие общины:

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в субботу, 12 ноября, российские оккупанты обстреляли один из приграничных районов Сумской области. Произошли минимум 10 взрывов.

Также раньше мы писали, что в этот же день русские военные атаковали общину Сумской области. Захватчики использовали для атаки вертолет.

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