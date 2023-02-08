UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни випустили 20 снарядів по Нікопольському району

Фото: росіяни обстріляли Нікопольский район (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 8 лютого росіяни випустили близько 20 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

За його словами, з важкої артилерії загарбники накрили Червоногригорівську територіальну громаду.

"Наразі наслідки атаки з‘ясовуються, обстеження територій триває. Люди неушкоджені", - повідомив Лукашук.

Нагадаємо, що 7 лютого росіяни теж обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з РСЗВ та артилерії.

Раніше ми писали, що у четвер, 2 лютого, російські загарбники випустилипонад 20 снарядів територією Дніпропетровської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НікопольДніпропетровська область