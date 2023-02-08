Россияне выпустили 20 снарядов по Никопольскому району

В ночь на 8 февраля россияне выпустили около 20 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
По его словам, из тяжелой артиллерии захватчики накрыли Красногригорьевскую территориальную общину.
"Пока последствия атаки выясняются, обследование территорий продолжается. Люди невредимы", - сообщил Лукашук.
Напомним, что 7 февраля россияне тоже обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО и артиллерии.
Ранее мы писали, что в четверг, 2 февраля, российские захватчики выпустили более 20 снарядов по территории Днепропетровской области .
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