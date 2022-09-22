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Росіяни не випускають чоловіків у бік Запоріжжя. Термінове звернення від мера Мелітополя

Фото: росіяни не випускають чоловіків у бік Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В четверг, 22 сентября, оккупанты перестали выпускать мужчин возрастом с 18 до 35 лет в сторону Запорожья на блокпосту в Васильевке.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"На сьогоднішній день є підтверджена інформація, що у Василівці не пропускають до виїзду у бік Запоріжжя чоловіків призовного віку від 18 до 35 років. Тому ще раз звертаюся до всіх насамперед до чоловіків залишити окуповану територію", - порадив він.

Федоров закликав негайно залишити окуповану територію маршрутом "Крим - Грузія".

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