Росіяни не випускають чоловіків у бік Запоріжжя. Термінове звернення від мера Мелітополя

В четверг, 22 сентября, оккупанты перестали выпускать мужчин возрастом с 18 до 35 лет в сторону Запорожья на блокпосту в Васильевке.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.
"На сьогоднішній день є підтверджена інформація, що у Василівці не пропускають до виїзду у бік Запоріжжя чоловіків призовного віку від 18 до 35 років. Тому ще раз звертаюся до всіх насамперед до чоловіків залишити окуповану територію", - порадив він.
Федоров закликав негайно залишити окуповану територію маршрутом "Крим - Грузія".