RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне не выпускают мужчин в сторону Запорожья. Срочное обращение от мэра Мелитополя

Фото: россияне не выпускают мужчин в сторону Запорожья (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

У четвер, 22 вересня, окупанти перестали випускати чоловіків віком з 18 до 35 років у бік Запоріжжя на блокпості у Василівці.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"На сегодняшний день есть подтвержденная информация, что в Васильевке не пропускают к выезду в сторону Запорожья мужчин призывного возраста от 18 до 35 лет. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем в первую очередь к мужчинам покинуть оккупированную территорию", - посоветовал он.

Федоров призвал немедленно покинуть оккупированную территорию по маршруту "Крым - Грузия".

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область