Фабрикували справи проти українців. СБУ викрила 12 колаборантів з окупаційної "МВС"
Служба безпеки Україна ідентифікувала ще дванадцять колаборантів, які вступили до окупаційної "МВС Росії" в Херсонській області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
"У лавах російського карального органу вони виконували завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону", - пише пресслужба.
Серед колаборантів:
- 30-річна мешканка Херсону, яка добровільно погодилась стати "слідчим" в одному з "райвідділів" псевдоустанови. Зрадниця брала участь в незаконних затриманнях та ув’язненні місцевих жителів, які чинили супротив окупантам. Для цього вона займалась фабрикуванням справ. Також вона причетна до пограбування особистого майна цивільних під час так званих "обшуків";
- троє колишніх правоохоронців, які підтримали російську агресію й вступили до лав ворога. Їх було призначено до "експертно-криміналістичного центру", який відповідальний за підбірку експертиз у "карних справах" проти українських патріотів;
"Наразі зловмисники переховуються від правосуддя у захоплених районах на півдні України. Втім, співробітники СБУ знають про місця перебування ворожих поплічників і проводять комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ.
Фото: СБУ викрила ще 12 колаборантів з окупації "МВС" (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ під час стабілізаційних заходів викрила 9 зрадників. Також було знайдено схрон із російським озброєнням.
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