Росіяни вимагають гроші у людей, які намагаються виїхати за межі Луганської області

Російські загарбники у Луганській області тероризують людей та відбирають гроші у тих, хто хоче виїхати за межі регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сєверодонецької райдержадміністрації Романа Власенка.
"При спробі виїхати з окупованої території Луганської області бойовики на блокпостах проводять ретельні перевірки та вимагають гроші", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Сєвєродонецьку доступ до електропостачання має лише половина з 10 тисяч жителів, що залишилися. Критична ситуація з централізованим водопостачанням та водовідведенням. За його словами, до Сєвєродонецька примусово звозять людей з населених пунктів на лінії фронту.
"Керівництво" захоплених у 2022 році міст не проживає там, буває в населених пунктах наїздами", - додав Власенко.
Нагадаємо, що колаборанти у Луганській області намагаються посилити мобілізацію в регіоні та підвищили призовний вік для чоловіків.
На захопленій частині Луганської області росіяни прискорили так звані "медогляди" дітей, після чого їх можуть почати вивозити до РФ.
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