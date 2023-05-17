Окупанти підвищили призовний вік для чоловіків у Луганській області, - ОВА

Колаборанти у Луганській області намагаються посилити мобілізацію в регіоні та підвищили призовний вік для чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Загарбники підвищили призовний вік для чоловіків, а цього року мобілізують і 18-річних юнаків одразу після закінчення школи. Це відбувається через значні втрати в лавах окупаційної армії. Два тижні тому вони зібрали батальйон кількістю у 500 чоловіків з-поміж колишніх в'язнів. Цей підрозділ відправили до табору підготовки, перші його частини вже перекидають на передову, фактично це "гарматне м'ясо", - йдеться в заяві.

Глава області додав, що колаборанти поступово вивозять свої родини в бік РФ.

"Практика відключення мобільного інтернету у так званій "ЛНР" регулярна. Окупанти контролюють трафік провідного інтернету", - пояснив Лисогор.

Також очільник області повідомив, що через нещодавні вибухи у Луганську окупанти збільшили кількість блокпостів та рейдових патрулів. Вони шукають людей, які можуть допомагати ЗСУ.