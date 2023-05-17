Росіяни вимагають гроші у людей, які намагаються виїхати за межі Луганської області

Російські загарбники у Луганській області тероризують людей та відбирають гроші у тих, хто хоче виїхати за межі регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сєверодонецької райдержадміністрації Романа Власенка .

"При спробі виїхати з окупованої території Луганської області бойовики на блокпостах проводять ретельні перевірки та вимагають гроші", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Сєвєродонецьку доступ до електропостачання має лише половина з 10 тисяч жителів, що залишилися. Критична ситуація з централізованим водопостачанням та водовідведенням. За його словами, до Сєвєродонецька примусово звозять людей з населених пунктів на лінії фронту.

"Керівництво" захоплених у 2022 році міст не проживає там, буває в населених пунктах наїздами", - додав Власенко.