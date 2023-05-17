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Россияне требуют деньги у людей, которые пытаются выехать за пределы Луганской области

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Луганская область, Среда 17 мая 2023 21:00
Россияне требуют деньги у людей, которые пытаются выехать за пределы Луганской области Фото: председатель Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко (popasnaya city)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики в Луганской области терроризируют людей и отбирают деньги у тех, кто хочет уехать за пределы региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецкой райгосадминистрации Романа Власенко.

"При попытке уехать с оккупированной территории Луганской области боевики на блокпостах проводят тщательные проверки и требуют деньги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Северодонецке доступ к электроснабжению имеет лишь половина из 10 тысяч оставшихся жителей. Критическая ситуация с централизованным водоснабжением и водоотводом. По его словам, в Северодонецк принудительно свозят людей из населенных пунктов на линии фронта.

"Руководство" захваченных в 2022 году городов не проживает там, бывает в населенных пунктах наездами", - добавил Власенко.

Напомним, что коллаборанты в Луганской области пытаются усилить мобилизацию в регионе и повысили призывный возраст для мужчин.

На захваченной части Луганской области россияне ускорили так называемые медосмотры детей, после чего их могут начать вывозить в РФ.

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