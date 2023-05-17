Россияне требуют деньги у людей, которые пытаются выехать за пределы Луганской области
Российские захватчики в Луганской области терроризируют людей и отбирают деньги у тех, кто хочет уехать за пределы региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецкой райгосадминистрации Романа Власенко.
"При попытке уехать с оккупированной территории Луганской области боевики на блокпостах проводят тщательные проверки и требуют деньги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Северодонецке доступ к электроснабжению имеет лишь половина из 10 тысяч оставшихся жителей. Критическая ситуация с централизованным водоснабжением и водоотводом. По его словам, в Северодонецк принудительно свозят людей из населенных пунктов на линии фронта.
"Руководство" захваченных в 2022 году городов не проживает там, бывает в населенных пунктах наездами", - добавил Власенко.
Напомним, что коллаборанты в Луганской области пытаются усилить мобилизацию в регионе и повысили призывный возраст для мужчин.
На захваченной части Луганской области россияне ускорили так называемые медосмотры детей, после чего их могут начать вывозить в РФ.
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