Россияне требуют деньги у людей, которые пытаются выехать за пределы Луганской области

Российские захватчики в Луганской области терроризируют людей и отбирают деньги у тех, кто хочет уехать за пределы региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецкой райгосадминистрации Романа Власенко .

"При попытке уехать с оккупированной территории Луганской области боевики на блокпостах проводят тщательные проверки и требуют деньги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Северодонецке доступ к электроснабжению имеет лишь половина из 10 тысяч оставшихся жителей. Критическая ситуация с централизованным водоснабжением и водоотводом. По его словам, в Северодонецк принудительно свозят людей из населенных пунктов на линии фронта.

"Руководство" захваченных в 2022 году городов не проживает там, бывает в населенных пунктах наездами", - добавил Власенко.