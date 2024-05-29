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Росіяни використовують ЗАЕС як військову базу для чеченських бойовиків, - ЦНС

Фото: росіяни використовують ЗАЕС як військову базу для чеченських бойовиків (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи використовують захоплену Запорізьку атомну електростанцію як військову базу для чеченських бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, на ЗАЕС перебувають чеченські підрозділи Росгвардії "Ахмат" (ОМОН та СОБР), які облаштували на станції базу. В одному з приміщень чеченці навіть створили тир.

Як зазначає ЦНС, присутність бойовиків та їх техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців.

 

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, російські терористи захопили Запорізьку АЕС ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. До того ж загарбники перетворили ЗАЕС на військовий об'єкт, розмістивши там солдатів та техніку, а також замінували територію станції.

Окрім того, російські війська використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької АЕС. Українська розвідка показала відеодоказ.

Також зазначимо, що станція неодноразово переживала блекаути.

А нещодавно росіяни заявили про чергову "атаку дронів" на ЗАЕС, аби спробувати звинуватити в цьому Україну.

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Запорізька АЕСВійна в Україні