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Россияне используют ЗАЭС как военную базу для чеченских боевиков, - ЦНС

Фото: россияне используют ЗАЭС как военную базу для чеченских боевиков (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы используют захваченную Запорожскую атомную электростанцию как военную базу для чеченских боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, на ЗАЭС находятся чеченские подразделения Росгвардии "Ахмат" (ОМОН и СОБР), которые обустроили на станции базу. В одном из помещений чеченцы даже создали тир.

Как отмечает ЦНС, присутствие боевиков и их техники на станции оккупанты объясняют якобы охраной объекта, но на самом деле техника и боевики привлечены к патрулированию городом и репрессиям против украинцев.

 

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, российские террористы захватили Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. К тому же, захватчики превратили ЗАЭС в военный объект, разместив там солдат и технику, а также заминировали территорию станции.

Кроме того, российские войска используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами оккупированной Запорожской АЭС. Украинская разведка показала видеодоказательство.

Также отметим, что станция неоднократно переживала блекауты.

А недавно россияне заявили об очередной "атаке дронов" на ЗАЭС, чтобы попытаться обвинить в этом Украину.

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